Gatto di razza a pelo lungo nei cruciverba: la soluzione è Persiano

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Gatto di razza a pelo lungo' è 'Persiano'.

PERSIANO

Curiosità e Significato di Persiano

Persiano

Perché la soluzione è Persiano? Il Persiano è una razza di gatto caratterizzata da un pelo lungo e soffice, che richiede cure quotidiane. È noto per il suo aspetto elegante e il carattere dolce, ideale come compagno domestico. Questo felino, amato in tutto il mondo, rappresenta simbolo di raffinatezza e tranquillità, rendendolo una scelta perfetta per chi desidera un amico morbido e affettuoso.

Come si scrive la soluzione Persiano

Se "Gatto di razza a pelo lungo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve.

P Padova

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

J A V N O S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NAVAJOS" NAVAJOS

