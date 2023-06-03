Fungo d inizio anno anche detto dormiente
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fungo d inizio anno anche detto dormiente' è 'Marzuolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: MARZUOLO
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Perché la soluzione è Marzuolo? Il marzuolo è un fungo che si trova facilmente all'inizio dell'anno, spesso nascosto sotto foglie o terra. La sua crescita avviene quando le temperature cominciano a salire, ma il terreno è ancora umido. Questo fungo, chiamato anche dormiente, si risveglia con il ritorno della primavera, segnando il momento giusto per raccoglierlo. La sua presenza è un segnale che la natura si risveglia dopo l'inverno.
Fungo d inizio anno anche detto dormiente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Marzuolo
In presenza della definizione "Fungo d inizio anno anche detto dormiente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Marzuolo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Fungo d inizio anno anche detto dormiente
- Risposta: MARZUOLO
- Lunghezza: 8 lettere
- Schema parole: 8
- Schema utile: M_______
- Inizia con: M
- Finisce con: O
Le 8 lettere della soluzione
La soluzione 'Marzuolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fungo d inizio anno anche detto dormiente". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Il fungo usato in cucina detto corno dell abbondanza Il fungo detto anche ditola Il fungo detto cocco buono Fungo detto anche ditola Il fungo commestibile detto anche corno dell abbondanza
Altre definizioni collegate
Con fungo: Pregiato fungo
Con inizio: L inizio del salto con gli sci
Con anche: Vendevano anche ghiaccio e segatura