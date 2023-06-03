Fungo d inizio anno anche detto dormiente

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Fungo d inizio anno anche detto dormiente' è 'Marzuolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MARZUOLO

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Perché la soluzione è Marzuolo? Il marzuolo è un fungo che si trova facilmente all'inizio dell'anno, spesso nascosto sotto foglie o terra. La sua crescita avviene quando le temperature cominciano a salire, ma il terreno è ancora umido. Questo fungo, chiamato anche dormiente, si risveglia con il ritorno della primavera, segnando il momento giusto per raccoglierlo. La sua presenza è un segnale che la natura si risveglia dopo l'inverno.

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Fungo d inizio anno anche detto dormiente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Marzuolo

In presenza della definizione "Fungo d inizio anno anche detto dormiente", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Marzuolo'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Fungo d inizio anno anche detto dormiente

Fungo d inizio anno anche detto dormiente Risposta: MARZUOLO

Lunghezza: 8 lettere

8 lettere Schema parole: 8

8 Schema utile: M_______

M_______ Inizia con: M

M Finisce con: O

Le 8 lettere della soluzione

M Milano A Ancona R Roma Z Zara U Udine O Otranto L Livorno O Otranto

La soluzione 'Marzuolo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Fungo d inizio anno anche detto dormiente". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.