Il fungo detto cocco buono nei cruciverba: la soluzione è Ovolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Il fungo detto cocco buono

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il fungo detto cocco buono' è 'Ovolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OVOLO

Curiosità e Significato di Ovolo

Approfondisci la parola di 5 lettere Ovolo: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Ovolo? Il termine ovolo indica una piccola coppa o forma simile a un guscio, spesso usata in pasticceria per contenere dolci o creme. Il suo nome richiama la forma rotonda e concava, come un piccolo guscio o coccodrillo. Nella frase enigmistica, cocco buono si riferisce al fungo chiamato “cocco buono”, che si traduce con ovolo, un elemento che richiama la sua forma compatta e rotonda.

Come si scrive la soluzione Ovolo

Non riesci a risolvere la definizione "Il fungo detto cocco buono"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

O Otranto

V Venezia

O Otranto

L Livorno

O Otranto

