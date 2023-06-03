Lo era il tenente di un film di Abel Ferrara

Sara Verdi | 28 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo era il tenente di un film di Abel Ferrara' è 'Cattivo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CATTIVO

Perché la soluzione è Cattivo? Nel film di Abel Ferrara, il personaggio interpretato dal tenente rappresentava un esempio di comportamento discutibile e moralmente ambiguo. La sua presenza sullo schermo evocava spesso emozioni contrastanti, oscillando tra autorità e ambiguità etica. La sua figura era associata a azioni discutibili che mettevano in crisi le aspettative di giustizia e correttezza. La sua interpretazione contribuiva a creare atmosfere intense e a sottolineare le contraddizioni del personaggio. La sua natura complessa lasciava spazio a molte interpretazioni cinematografiche.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo era il tenente di un film di Abel Ferrara". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Lo era il tenente di un film di Abel Ferrara nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Cattivo

In presenza della definizione "Lo era il tenente di un film di Abel Ferrara", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo era il tenente di un film di Abel Ferrara" conferma che la soluzione 'Cattivo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Cattivo

C Como
A Ancona
T Torino
T Torino
I Imola
V Venezia
O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo era il tenente di un film di Abel Ferrara" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cattivo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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