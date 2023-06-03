Dolci croccanti con superficie a nido d ape

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dolci croccanti con superficie a nido d ape' è 'Cialde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIALDE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dolci croccanti con superficie a nido d ape" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dolci croccanti con superficie a nido d ape". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Cialde? Le cialde sono creazioni sottili e leggere, caratterizzate da una superficie che ricorda un alveare di piccoli alveoli. La loro consistenza è croccante e friabile, rendendole ideali come accompagnamento a gelati, creme o altre pietanze dolci. La forma e la texture le rendono facilmente spezzettabili, offrendo un contrasto piacevole tra morbidezza e croccantezza. Spesso vengono preparate con ingredienti come zucchero, burro e farina, e sono apprezzate per la loro versatilità in pasticceria.

Se la definizione "Dolci croccanti con superficie a nido d ape" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dolci croccanti con superficie a nido d ape" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cialde:

C Como I Imola A Ancona L Livorno D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dolci croccanti con superficie a nido d ape" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

