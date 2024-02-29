Riporta alla superficie

Home / Soluzioni Cruciverba / Riporta alla superficie

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Riporta alla superficie' è 'Emersione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EMERSIONE

Perché la soluzione è Emersione? L'emersione è il processo attraverso il quale qualcosa che era nascosto o sott'acqua affiora e diventa visibile. Questa manifestazione permette di riportare alla superficie elementi o aspetti che prima erano sconosciuti o nascosti. Può riguardare oggetti, idee o emozioni che emergono dal loro stato di invisibilità per essere osservati e analizzati. L'emersione segna un momento di rivelazione, portando alla luce ciò che prima era celato sotto la superficie.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Riporta alla superficie". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Riporta alla superficie nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Emersione

La definizione "Riporta alla superficie" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Riporta alla superficie" conferma che la soluzione 'Emersione' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Emersione

E Empoli M Milano E Empoli R Roma S Savona I Imola O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Riporta alla superficie" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Emersione' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Riporta i voti dello studenteIl fiume che ci riporta alla battaglia di MontapertiCostellano la superficie della LunaUmida in superficieNella superficie e nel volume