Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson' è 'Islandesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ISLANDESI

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Perché la soluzione è Islandesi? Gli islandesi sono le persone che condividono la nazionalità con Hafþór Júlíus Björnsson, noto atleta e attore islandese. Questo gruppo di cittadini si distingue per le proprie tradizioni culturali, la lingua e le radici insite nell’isola di origine. La loro identità è strettamente legata alle caratteristiche geografiche e storiche dell’Islanda, un paese noto per paesaggi spettacolari e un patrimonio unico. Gli islandesi sono orgogliosi delle proprie origini e della comunità che hanno costruito nel tempo.

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Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Islandesi

Questa pagina è dedicata alla definizione "Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Islandesi'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson

Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson Risposta: ISLANDESI

Lunghezza: 9 lettere

9 lettere Schema parole: 9

9 Schema utile: I________

I________ Inizia con: I

I Finisce con: I

Le 9 lettere della soluzione

I Imola S Savona L Livorno A Ancona N Napoli D Domodossola E Empoli S Savona I Imola

La soluzione 'Islandesi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.