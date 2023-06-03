Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson' è 'Islandesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: ISLANDESI
Vuoi approfondire la risposta Islandesi? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Perché la soluzione è Islandesi? Gli islandesi sono le persone che condividono la nazionalità con Hafþór Júlíus Björnsson, noto atleta e attore islandese. Questo gruppo di cittadini si distingue per le proprie tradizioni culturali, la lingua e le radici insite nell’isola di origine. La loro identità è strettamente legata alle caratteristiche geografiche e storiche dell’Islanda, un paese noto per paesaggi spettacolari e un patrimonio unico. Gli islandesi sono orgogliosi delle proprie origini e della comunità che hanno costruito nel tempo.
Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Islandesi
Questa pagina è dedicata alla definizione "Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Islandesi'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson
- Risposta: ISLANDESI
- Lunghezza: 9 lettere
- Schema parole: 9
- Schema utile: I________
- Inizia con: I
- Finisce con: I
Le 9 lettere della soluzione
La soluzione 'Islandesi' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Concittadini di Hafþór Júlíus Björnsson". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: I concittadini di Cimarosa I marchigiani concittadini della schermitrice Valentina Vezzali I lombardi concittadini di Severgnini I concittadini di Leopardi I concittadini di Giulietta e Romeo
Altre definizioni collegate
Con concittadini: I concittadini di Savonarola