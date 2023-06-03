Carico di significati come un discorso nei cruciverba: la soluzione è Pregnante

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Carico di significati come un discorso' è 'Pregnante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREGNANTE

Curiosità e Significato di Pregnante

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Così è detto un discorso pieno di significatiL ambito di un discorsoDiscorso che annoiaDiscorso di Cicerone o di DemosteneRimorchiare un carico

Come si scrive la soluzione Pregnante

La definizione "Carico di significati come un discorso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 9 lettere della soluzione Pregnante:
P Padova
R Roma
E Empoli
G Genova
N Napoli
A Ancona
N Napoli
T Torino
E Empoli

