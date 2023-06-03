La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Carico di significati come un discorso' è 'Pregnante' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PREGNANTE

Non fermarti alla soluzione! Conosci Pregnante più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Pregnante.

La definizione "Carico di significati come un discorso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

R Roma

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

