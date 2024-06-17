Così è detto un discorso pieno di significati nei cruciverba: la soluzione è Pregnante

PREGNANTE

Curiosità e Significato di Pregnante

Vuoi sapere di più su Pregnante? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Pregnante.

Come si scrive la soluzione Pregnante

Hai trovato la definizione "Così è detto un discorso pieno di significati" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

R Roma

E Empoli

G Genova

N Napoli

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

