La vicenda all origine del resto della storia nei cruciverba: la soluzione è Antefatto

Home / Soluzioni Cruciverba / La vicenda all origine del resto della storia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La vicenda all origine del resto della storia' è 'Antefatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTEFATTO

Curiosità e Significato di "Antefatto"

La soluzione Antefatto di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Antefatto per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Antefatto? L'**antefatto** è l'evento o la situazione che precede e dà origine a una storia o a un episodio importante. È come la scintilla che avvia il racconto, fornendo il contesto necessario per capire cosa succede in seguito. Conoscere l’antefatto aiuta a comprendere meglio le motivazioni e le cause di ciò che si sviluppa nel corso della narrazione. È il punto di partenza di ogni buona storia.

Altre Definizioni correlate da risolvere

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Precede la vicendaCiò che è avvenuto primaIl prologo d una vicendaConoscono l origine e la storia dei nomiSono citate nei libri di storiaIl Damon del film Air-La storia del grande salto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Antefatto

Hai davanti la definizione "La vicenda all origine del resto della storia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

F Firenze

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I T E S C E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CRETESI" CRETESI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.