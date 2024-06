Ciò che è avvenuto prima

: L'utilizzo del termine si è esteso anche in altri settori artistici, ad esempio nell'ambito letterario, fumettistico, televisivo, videoludico e oltre, e può quindi essere definito, più in generale, come un «racconto o film il cui contenuto intende proporre gli antefatti di una storia facente parte di un ciclo». Prequel (pronuncia inglese /'prikwl/, adattabile in italiano con /'prikwl/ o /'prkwl/) è un neologismo del XX secolo mutuato dalla lingua inglese, composto dal prefisso "pre-" (dal latino prae, "prima") e sequel ("seguito" in lingua inglese), che indica un film che presenta dei personaggi e degli eventi di un film ambientati precedentemente al primo, ma fatto uscire successivamente.

Italiano: Sostantivo: antefatto m sing (pl.: antefatti) . ciò che prelude ad un fatto. Sillabazione: an | te | fàt | to. Pronuncia: IPA: /ante'fatto/ . Etimologia / Derivazione: dal latino ante factum cioè "avvenuto prima" . Sinonimi: precedente, precedenti, premessa, antecedente, retroscena, presupposto. (di opera narrativa o teatrale) premessa. Contrari: conseguenza.