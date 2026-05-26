La tipica casa degli Eschimesi
La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La tipica casa degli Eschimesi' è 'Igloo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: IGLOO
Vuoi approfondire la risposta Igloo? Consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
La tipica casa degli Eschimesi nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Igloo
La definizione "La tipica casa degli Eschimesi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Igloo'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: La tipica casa degli Eschimesi
- Risposta: IGLOO
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: I____
- Inizia con: I
- Finisce con: O
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Igloo' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La tipica casa degli Eschimesi". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: La tipica casa rurale dell Alto Adige Tipica casa rurale altoatesina La casa degli Eschimesi La casa tipica di Pantelleria La tipica casa agricola russa
Altre definizioni collegate
Con tipica: Tipica calzatura contadina laziale
Con eschimesi: L abitano Eschimesi e Lapponi