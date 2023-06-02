Si trasforma in roccia tramite la litificazione

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Si trasforma in roccia tramite la litificazione' è 'Sedimento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SEDIMENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si trasforma in roccia tramite la litificazione" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si trasforma in roccia tramite la litificazione". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Sedimento? Un sedimento è una porzione di materiali solidi che si accumula in ambienti naturali come fiumi, laghi o oceani. Questi frammenti possono provenire dall'erosione di altre rocce o da materiali organici depositati nel tempo. Con il passare del tempo, i sedimenti si compattano e si induriscono, trasformandosi in una nuova roccia attraverso un processo chiamato litificazione. Questo processo permette ai sedimenti di diventare parte integrante del patrimonio geologico del pianeta.

La soluzione associata alla definizione "Si trasforma in roccia tramite la litificazione" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si trasforma in roccia tramite la litificazione" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Sedimento:

S Savona E Empoli D Domodossola I Imola M Milano E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si trasforma in roccia tramite la litificazione" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

