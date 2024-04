La Soluzione ♚ Si trasforma in plutonio

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Si trasforma in plutonio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : URANIO

Curiosità su Si trasforma in plutonio: Decadimento alfa rende il plutonio sensibilmente caldo al tatto; grandi quantità possono far bollire l'acqua. nei suoi composti il plutonio presenta sei numeri... L'uranio (dal greco a, uranós, "cielo") è l'elemento chimico di numero atomico 92 e il suo simbolo è U. È un metallo bianco-argenteo, tossico e radioattivo; appartiene alla serie degli attinidi ed il suo isotopo 235U trova impiego come combustibile nei reattori nucleari e nella realizzazione di armi nucleari.

