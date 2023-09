C era un marrone sul fondo della bottiglia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: C era un marrone sul fondo della bottiglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SEDIMENTO

Significato/Curiosita : C era un marrone sul fondo della bottiglia

Secondo la decisione della commissione 97/129/ce (allegati dal i al vii): nel caso dei materiali composti, la sigla corrispondente è "c" seguita dalla sigla... Viventi). il sedimento accumulato per azione combinata della gravità e del ruscellamento superficiale viene detto colluvium o sedimento colluviale, mentre... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 settembre 2023

