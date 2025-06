Lo sono i modi diretti e sbrigativi nei cruciverba: la soluzione è Spicci

SPICCI

Curiosità e Significato di Spicci

Perché la soluzione è Spicci? Spicci è un termine colloquiale che indica qualcosa fatto in modo rapido, senza troppi dettagli o formalità. Deriva da spiccioli, ovvero monete di piccolo valore, simbolo di cose semplici e immediate. Si usa spesso per descrivere azioni o comportamenti diretti, sbrigativi, senza perdere tempo con formalità. In sintesi, quando si dice spicci si intende qualcosa fatto in modo rapido e concreto.

Come si scrive la soluzione Spicci

S Savona

P Padova

I Imola

C Como

C Como

I Imola

