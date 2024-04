La definizione e la soluzione di 10 lettere: Un innamorato con modi languidi e melliflui. CASCAMORTO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Clive Owen (Coventry, 3 ottobre 1964) è un attore britannico. Nel 2005 ha vinto un Golden Globe e un BAFTA, oltre a essere stato nominato all’Oscar come miglior attore non protagonista, per il film Closer. Inoltre ha ottenuto una seconda nomination ai Golden Globe e una agli Emmy Awards per Hemingway & Gellhorn. Nel 2015 ha ricevuto la sua terza nomination come miglior attore in una serie TV ai Golden Globe per il suo ruolo da protagonista nella serie The Knick.

cascamorto m sing

(scherzoso) che mostra una passione sdolcinata

Sillabazione

ca | sca | mòr | to

Pronuncia

IPA: /kaska'mrto/

Etimologia / Derivazione

dalla locuzione cascare morto

Sinonimi