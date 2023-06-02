Quella intitolata a Giorgio Borghese è a Genova

SOLUZIONE: SCALINATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella intitolata a Giorgio Borghese è a Genova" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella intitolata a Giorgio Borghese è a Genova". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Scalinata? Una scalinata dedicata a Giorgio Borghese si trova a Genova, rappresentando un percorso di gradini che collega diversi livelli o zone della città. Spesso decorata con iscrizioni o elementi commemorativi, questa struttura rende omaggio a persone importanti e permette di attraversare spazi elevati o differenziati. La presenza di una scalinata così intitolata sottolinea l'importanza storica o culturale del personaggio a cui è dedicata, integrandosi nel paesaggio urbano.

In presenza della definizione "Quella intitolata a Giorgio Borghese è a Genova", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella intitolata a Giorgio Borghese è a Genova" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Scalinata:

S Savona C Como A Ancona L Livorno I Imola N Napoli A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella intitolata a Giorgio Borghese è a Genova" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

