La Soluzione ♚ Più è amara più ferisce La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : IRONIA . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. IRONIA

Significato della soluzione per: Piu e amara piu ferisce L'ironia (dal greco eea eironeía, «dissimulazione») consiste nell'affermare il contrario di ciò che si pensa con lo scopo di ridicolizzare o sottolineare concetti per provocare una risata. L'ironia implica una critica, ma si differenzia nettamente dal sarcasmo, che implica anche disprezzo. Si possono definire tre accezioni di tema, di una struttura discorsiva e di una figura retorica. È sempre una "etero-ironia", generalmente contingente e situazionale, per cui si ironizza su qualcosa o su qualcuno nel momento in cui se ne parla. Italiano: Sostantivo: ironia ( approfondimento) f sing (pl.: ironie) . (linguistica) (filosofia) mascheramento del proprio pensiero con parole di significato opposto, con intenti generalmente offensivi. (per estensione) (linguistica) (psicologia) espressione di scherno o derisione. (filosofia) svalutazione eccessiva, reale o simulata della propria condizione, di se stessi o del proprio pensiero.

