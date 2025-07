Proteina come l amilasi nei cruciverba: la soluzione è Enzima

ENZIMA

Curiosità e Significato di Enzima

La soluzione Enzima di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Enzima per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Enzima? L'enzima è una sostanza naturale prodotta dal nostro corpo, che accelera le reazioni chimiche all’interno delle cellule. Come l'amilasi, un enzima che aiuta a digerire i carboidrati, le altre enzimi facilitano processi vitali come la digestione e il metabolismo. Sono fondamentali per mantenere il corpo in salute e funzionante al meglio.

Come si scrive la soluzione Enzima

Se ti sei imbattuto nella definizione "Proteina come l amilasi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

N Napoli

Z Zara

I Imola

M Milano

A Ancona

