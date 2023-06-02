Presa singolarmnente

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Presa singolarmnente' è 'Ciascuna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CIASCUNA

Perché la soluzione è Ciascuna? La presa singolare si riferisce a ogni singola unità di uno strumento di comunicazione, come una parola o un suono, che trasmette un messaggio specifico. Ogni voce, nel suo contesto, rappresenta un elemento distinto che contribuisce alla comprensione complessiva del discorso. La capacità di distinguere tra le varie voci permette di interpretare correttamente le informazioni. La corretta percezione di ciascuna voce è fondamentale per decifrare il significato del testo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Presa singolarmnente". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Presa singolarmnente nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Ciascuna

La definizione "Presa singolarmnente" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Presa singolarmnente" conferma che la soluzione 'Ciascuna' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Ciascuna

C Como I Imola A Ancona S Savona C Como U Udine N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Presa singolarmnente" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ciascuna' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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