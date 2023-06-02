Il Gneo Giulio che conquistò la Britannia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Gneo Giulio che conquistò la Britannia' è 'Agricola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGRICOLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il Gneo Giulio che conquistò la Britannia" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il Gneo Giulio che conquistò la Britannia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Agricola? Agricola fu un generale romano noto per aver portato pace e ordine in Britannia, ampliando i territori dell'Impero. La sua opera di conquista e riforma contribuì a consolidare il controllo romano in quella regione. Grazie alle sue imprese, il nome di Agricola è associato alla figura di un comandante che ha lasciato un segno duraturo nella storia militare e amministrativa dell'antica Roma.

Per risolvere la definizione "Il Gneo Giulio che conquistò la Britannia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il Gneo Giulio che conquistò la Britannia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Agricola:

A Ancona G Genova R Roma I Imola C Como O Otranto L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il Gneo Giulio che conquistò la Britannia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

