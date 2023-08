Generi di primissima necessità - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Generi di primissima necessità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VIVERI

Significato/Curiosita : Generi di primissima necessita

Documenti come i «fogli d'ordini» di ordine nuovo e la disintegrazione del sistema di franco freda, avvalorò la necessità di indagare negli ambienti neofascisti... Live (vivere) – singolo di andrea bocelli del 2008 vivere – singolo di klaus con arianna costantin del 2017 vivere – singolo di mecna del 2020 vivere – soap... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 11 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Generi di primissima necessità : generi; primissima; necessità; Nome generi co di un gruppo di minerali; generi s: locuzione; generi co quanto un uomo; Una generi ca luce di un mezzo a motore; Natante generi co; Necessitano di cure disintossicanti; Idonee alle necessità ; Forniscono all organismo l energia che gli necessita; Diga che si apre su necessità ; Indigenza, stato di necessità economica;

Cerca altre Definizioni