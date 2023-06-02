Ha due entrate nei cruciverba: la soluzione è Tunnel
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ha due entrate' è 'Tunnel'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
TUNNEL
Non fermarti alla soluzione! Conosci Tunnel più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Tunnel.
La definizione "Ha due entrate" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.Le 6 lettere della soluzione Tunnel:
T Torino
U Udine
N Napoli
N Napoli
E Empoli
L Livorno
