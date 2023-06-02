Dissidente in materia di dottrina religiosa

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dissidente in materia di dottrina religiosa' è 'Eretico'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ERETICO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Dissidente in materia di dottrina religiosa" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Dissidente in materia di dottrina religiosa". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Eretico? Una persona che si discosta dalle credenze ufficiali di una religione viene chiamata eretico. Spesso questa figura mette in discussione i dogmi stabiliti, suscitando controversie e dibattiti all’interno delle comunità di fede. La sua posizione può portare a scontri con le autorità religiose e a sanzioni. Nonostante ciò, alcuni eretici hanno contribuito a rinnovare o riformare le dottrine, lasciando un segno importante nella storia religiosa.

La definizione "Dissidente in materia di dottrina religiosa" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Dissidente in materia di dottrina religiosa" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Eretico:

E Empoli R Roma E Empoli T Torino I Imola C Como O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Dissidente in materia di dottrina religiosa" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

