Consumata

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Consumata' è 'Lisa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LISA

Perché la soluzione è Lisa? Lisa è una parola che, quando viene utilizzata per descrivere un oggetto o un elemento, può indicare qualcosa di usurato o segnato dal tempo. La sua presenza suggerisce che l'oggetto ha subito un processo di usura, mostrando segni evidenti di impiego o di età. Questa caratteristica sottolinea come il passare del tempo possa influenzare l'aspetto e la qualità di ciò che viene descritto. La voce Lisa trasmette quindi un senso di vissuto e di esperienza accumulata nel tempo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Consumata". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Consumata nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Lisa

In presenza della definizione "Consumata", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Consumata" conferma che la soluzione 'Lisa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lisa

L Livorno I Imola S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Consumata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Lisa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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