CANNES

Perché la soluzione è Cannes? Cannes è una celebre città sulla Costa Azzurra, famosa per il suo festival del cinema, le spiagge glamour e il suo fascino mediterraneo. Situata nel sud della Francia, questa località incanta visitatori con il suo mix di eleganza, cultura e paesaggi mozzafiato. Rinomata in tutto il mondo, Cannes rappresenta il volto più scintillante della riviera francese e del lusso europeo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Città francese di un noto Festival del cinemaLa manifestazione con la Palma d oroÈ sede di un famoso festival cinematograficoCittà della Costa Azzurra tra Cannes e NizzaUna città della Costa AzzurraLocalità balneare della Costa Azzurra

C Como

A Ancona

N Napoli

N Napoli

E Empoli

S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N N N E S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NANSEN" NANSEN

