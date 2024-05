La Soluzione ♚ Una città della Costa Azzurra La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : CANNES . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. CANNES

Significato della soluzione per: Una citta della costa azzurra Cannes (IPA: /kan/; in occitano Canas; in italiano storico Canne) è un comune francese situato nel dipartimento delle Alpi Marittime e nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. I suoi abitanti si chiamano cannois (IPA: \ka.nwa\). Stazione balneare della Costa Azzurra, Cannes è universalmente conosciuta per il suo Festival del film e la sua passeggiata della Croisette. Terza città del dipartimento per popolazione dopo Nizza ed Antibes, ha potuto pertanto svilupparsi al margine della stagione turistica e del festival.

