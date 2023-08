È caratterizzato da modesti dislivelli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È caratterizzato da modesti dislivelli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : FALSOPIANO

Significato/Curiosita : E caratterizzato da modesti dislivelli

La vallata di barisciano e l'altopiano di navelli, è caratterizzata da una decina di laghetti di forma semicircolare e modesta profondità la cui origine... Cosiddetta fossa di paganica (1760 metri s.l.m.), segue una discesa, un falsopiano e, quindi, la seconda salita di 5,7 km con pendenza al 9~10% circa. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

