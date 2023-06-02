Appena sfiorato rasentato

Home / Soluzioni Cruciverba / Appena sfiorato rasentato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Appena sfiorato rasentato' è 'Lambito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAMBITO

Perchè la soluzione è Lambito? Il lambrio è quella sensazione lieve, quasi impercettibile, che si prova sfiorando qualcosa di morbido o caldo. È un contatto delicato, che lascia una traccia sottile sulla pelle o sul cuore, come un sussurro che passa senza disturbare. Un tocco quasi invisibile, ma presente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Appena sfiorato rasentato

Appena sfiorato rasentato Risposta: LAMBITO

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: L______

L______ Inizia con: L

L Finisce con: O

Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su Google Tutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.

Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Lambito' Cerca Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate. Caricamento risultati...

? Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione. Reddit Facebook X Aggiungi definizione

Definizione Soluzione Chi sei? Suggerimenti o dettagli utili Invia suggerimento

Appena sfiorato rasentato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lambito

Quando la definizione "Appena sfiorato rasentato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lambito'.

Le 7 lettere della soluzione

L Livorno A Ancona M Milano B Bologna I Imola T Torino O Otranto

La soluzione 'Lambito' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Appena sfiorato rasentato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.