Appena sfiorato rasentato
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Appena sfiorato rasentato' è 'Lambito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: LAMBITO
Perchè la soluzione è Lambito? Il lambrio è quella sensazione lieve, quasi impercettibile, che si prova sfiorando qualcosa di morbido o caldo. È un contatto delicato, che lascia una traccia sottile sulla pelle o sul cuore, come un sussurro che passa senza disturbare. Un tocco quasi invisibile, ma presente. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Appena sfiorato rasentato
- Risposta: LAMBITO
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: L______
- Inizia con: L
- Finisce con: O
Appena sfiorato rasentato nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lambito
Quando la definizione "Appena sfiorato rasentato" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Lambito'.
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Lambito' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Appena sfiorato rasentato". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
Definizioni correlate
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Altre definizioni collegate
Con appena: Il giorno appena passato
Con sfiorato: Sfiorato nel passare