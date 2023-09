Vedono male a distanza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Vedono male a distanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MIOPI

Significato/Curiosita : Vedono male a distanza

Saranno sconfitte e tutto sarà rimesso a posto. lo gnosticismo si riferisce alle molteplici credenze che vedono il male come dovuto ad un mondo creato da un... cade cioè davanti alla retina composto: entrambe le linee focali sono miopi, cadono cioè davanti alla retina astigmatismo ipermetropico semplice: una... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 7 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Vedono male a distanza : vedono; male; distanza; In ogni uomo vedono un rivale; Ci vedono meglio da lontano; Quelle d urto prevedono massicce dosi di medicinali; vedono in ogni donna una rivale; Rivedono i testi nell industria editoriale; Animale dormiglione; Liberare dal male ; L animale al quale si paragona una persona maligna e malvagia; Detto di animale rapace; Dotato di fattezze anomale e mostruose; A notevole distanza ; Comunicazione vocale a distanza ; Come la distanza fra una lente e la sua fiamma; Ordigni bellici comandati a distanza ; Collocata a distanza ;

Cerca altre Definizioni