Una Marisa del cinema

La definizione e la soluzione di 5 lettere: Una Marisa del cinema. TOMEI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Una marisa del cinema: Rivista del cinematografo. marisa abela, su mymovies.it, mo-net srl. marisa abela, su movieplayer.it, netaddiction s.r.l.. marisa abela, su filmtv.it, arnoldo... Marisa Tomei (New York, 4 dicembre 1964) è un'attrice statunitense. È una nota caratterista, apparsa in numerosi film, spesso commedie. Tra i suoi film più noti ci sono Mio cugino Vincenzo (1992), per cui vinse l'Oscar alla miglior attrice non protagonista, Cronisti d'assalto (1994), What Women Want (2000), In the Bedroom (2001), Terapia d'urto (2003), Onora il padre e la madre (2007), The Wrestler (2008), The Lincoln Lawyer (2011), Crazy, ...

