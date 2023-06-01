Svolta del fiume

SOLUZIONE: ANSA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Svolta del fiume" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Svolta del fiume". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Ansa? Una svolta del fiume rappresenta un cambiamento nel suo corso naturale, spesso determinato da ostacoli o variazioni nel paesaggio. Questo spostamento può essere causato da eventi naturali come terremoti, o dall’erosione delle sponde. La modifica del percorso può influenzare l’ambiente circostante, creando nuove insenature o allargando la valle. La dinamica dei fiumi è fondamentale per l’erosione e la formazione del territorio, contribuendo a modellare il paesaggio nel tempo.

Se la definizione "Svolta del fiume" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Svolta del fiume" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Ansa:

A Ancona N Napoli S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Svolta del fiume" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

