Ricca di grasso

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ricca di grasso' è 'Oleosa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OLEOSA

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Perché la soluzione è Oleosa? Il termine oleosa si riferisce a qualcosa che presenta un elevato contenuto di grassi, rendendo la sostanza o il prodotto particolarmente ricco di olio o lipidi. Questa caratteristica può essere riscontrata in alimenti, cosmetici o altre sostanze biologiche, dove la presenza di un'alta percentuale di grasso conferisce una consistenza untuosa e una particolare proprietà di lubrificazione. La qualità oleosa si manifesta anche nella capacità di emettere un alone lucido e appiccicoso, tipico di ciò che è molto grasso.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Ricca di grasso". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Ricca di grasso nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Oleosa

Se la definizione "Ricca di grasso" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Ricca di grasso" conferma che la soluzione 'Oleosa' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Oleosa

O Otranto L Livorno E Empoli O Otranto S Savona A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Ricca di grasso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Oleosa' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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