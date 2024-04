La Soluzione ♚ Grassa untuosa La definizione e la soluzione di 6 lettere: Grassa untuosa. OLEOSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Grassa untuosa: La trementina (dal greco terebinthos, terebinto in italiano, un albero dalla cui linfa la trementina era originariamente distillata) è una resina vegetale oleosa, fluida, chiara, e volatile. Si ottiene tramite procedimento di incisione da alberi appartenenti alla divisione delle pinophyta; l'incisione può essere fatta nella pianta viva, oppure nel durame di una pianta morta. In gergo la trementina liquida che trasuda dagli alberi viene chiamata gemma, mentre quella indurita barras e gallipot. Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: La trementina (dal greco terebinthos, terebinto in italiano, un albero dalla cui linfa la trementina era originariamente distillata) è una resina vegetale oleosa, fluida, chiara, e volatile. Si ottiene tramite procedimento di incisione da alberi appartenenti alla divisione delle pinophyta; l'incisione può essere fatta nella pianta viva, oppure nel durame di una pianta morta. In gergo la trementina liquida che trasuda dagli alberi viene chiamata gemma, mentre quella indurita barras e gallipot. oleosa f sing femminile di oleoso Sillabazione o | le | ó | sa Etimologia / Derivazione vedi oleoso Altre Definizioni con oleosa; grassa; untuosa; Caratterizzata dall aspetto untuoso; Untuosa grassa; Una pianta grassa; Pianta grassa tipica del Messico; Sostanza grassa e untuosa; Cerca altre soluzioni cruciverba

OLEOSA

