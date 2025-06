Quella delle piscine olimpioniche è lunga 50 metri nei cruciverba: la soluzione è Vasca

VASCA

Curiosità e Significato di Vasca

Perché la soluzione è Vasca? La parola vasca indica una grande vasca o contenitore, spesso utilizzato per riempire di acqua piscine, vasche idromassaggio o altre strutture simili. Nel contesto delle piscine olimpiche, si riferisce alla vasca lunga 50 metri, dove si svolgono gare di nuoto ufficiali. Quindi, quando si parla di piscina olimpionica, si fa riferimento a una vasca specifica e regolamentare.

Come si scrive la soluzione Vasca

V Venezia

A Ancona

S Savona

C Como

A Ancona

