La piscina da 25 metri per le gare

Home / Soluzioni Cruciverba / La piscina da 25 metri per le gare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La piscina da 25 metri per le gare' è 'Vasca Corta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: VASCA CORTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La piscina da 25 metri per le gare" corrisponde a una soluzione formata da 10 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La piscina da 25 metri per le gare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Vasca Corta? La vasca corta è un'area di acqua di 25 metri utilizzata principalmente per le competizioni sportive, come le gare di nuoto. Questo spazio permette agli atleti di esercitarsi e competere in un ambiente regolamentato, favorendo record e prestazioni ottimali. La sua lunghezza più ridotta rispetto alle vasche olimpiche la rende ideale per allenamenti e competizioni di livello amatoriale o in strutture più compatte.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La piscina da 25 metri per le gare nei cruciverba: la soluzione di 10 lettere è Vasca Corta

Se la definizione "La piscina da 25 metri per le gare" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La piscina da 25 metri per le gare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 10 lettere della soluzione Vasca Corta:

V Venezia A Ancona S Savona C Como A Ancona C Como O Otranto R Roma T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La piscina da 25 metri per le gare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La piscina da 25 metriLa piscina da 25 m per le gare di nuotoLe gare come i 100 metriCervide con palchi palmati fino a due metriÈ incerto fino alla fine nelle gare combattute