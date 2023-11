La definizione e la soluzione di: Annunciano l arrivo delle ambulanze. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SIRENE

Significato/Curiosita : Annunciano l arrivo delle ambulanze

Morale dell'america. giovedì 31 ottobre, a colazione, peter ed edith annunciano che quella sera sarebbero andati fuori a cena e poi a vedere un film al... Morale dell'america. giovedì 31 ottobre, a colazione, peter ed edithche quella sera sarebbero andati fuori a cena e poi a vedere un film al... La sirena (dal latino tardo sirena, classico siren – pl.: sirenes, trascrizione del greco Se, Seirn – pl.: See, Seirênes) è una creatura favolosa della mitologia classica, raffigurata con la parte superiore del corpo di donna, e quella inferiore di uccello, o, a partire dal Medioevo, di pesce. Il canto melodioso delle sirene ammaliava i naviganti e provocava naufragi. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Annunciano l arrivo delle ambulanze : annunciano; arrivo; ambulanze; Si annunciano spesso coi lampi; annunciano la primavera; annunciano scoop sui giornali; Si annunciano con un fiocco rosa; annunciano quasi sempre un furioso temporale; In certi film se ne attende l arrivo ; Un arrivo via mare di migranti; In arrivo prossimo a giungere; L aereo la percorre al decollo e all arrivo ; Si spendevano in Austria prima dell arrivo dell euro; Accorre con le ambulanze sigla; Accorre con infermieri e ambulanze ; Lo raggiungono le ambulanze ; Una meta delle ambulanze ; I portaferiti a bordo delle ambulanze ;

Cerca altre Definizioni