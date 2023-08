Il diavolo non insegna a farli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il diavolo non insegna a farli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : COPERCHI

Significato/Curiosità : Il diavolo non insegna a farli

L'espressione "Il diavolo non insegna a farli o coperchi" è un modo di dire italiano che significa che una persona malvagia o immorale non può insegnare a qualcun altro come comportarsi in modo virtuoso o corretto. Nel contesto di questa espressione, "farli" si riferisce a un'azione cattiva o immorale, mentre "coperchi" si riferisce a un modo per nascondere o giustificare tale azione. In sostanza, si dice che il diavolo, simbolo del male, non sia in grado di insegnare a qualcuno come commettere azioni buone o come nascondere le azioni cattive. L'origine di questa espressione risale alla tradizione popolare e alla saggezza collettiva, sottolineando l'idea che coloro che sono moralmente corrotti o malintenzionati non possono impartire insegnamenti positivi o corretti agli altri. È un modo di mettere in guardia dalle influenze negative e di sottolineare l'importanza di cercare buoni modelli di comportamento.

Altre risposte alla domanda : Il diavolo non insegna a farli : diavolo; insegna; farli; La fa il diavolo senza fare il coperchio; La Meryl de Il diavolo veste Prada; Un attributo del diavolo ; È davanti a diavolo e a Galdino; Si dice che vi si annidi il diavolo ; Vi nacque Fra diavolo ; insegna nti universitari; Famoso metodo d insegna mento musicale giapponese; Sta per insegna nte; Liberi dall insegna mento religioso; Uno sportello automatico dall insegna gialla; Lui nell insegna di molti distributori di benzina; È bene farli chiari; Si dice di farli se si esce a camminare; Piace a volte più farli che riceverli; Occorrono i mezzi per soddisfarli ; I marinai sono bravi nel farli ;

Cerca altre Definizioni