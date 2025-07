Non li fa il diavolo! nei cruciverba: la soluzione è Coperchi

Home / Soluzioni Cruciverba / Non li fa il diavolo!

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Non li fa il diavolo!' è 'Coperchi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COPERCHI

Curiosità e Significato di Coperchi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Coperchi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Coperchi? Copercchi sono coperture di metallo o plastica usate per sigillare bottiglie, barattoli e contenitori, impedendo fuoriuscite e contaminazioni. Il loro nome deriva dal verbo coprire, perché proteggono il contenuto dall'esterno. La frase Non li fa il diavolo! scherza sul fatto che sono così utili e diffusi che sembrano un capolavoro di ingegneria quotidiana, dimostrando come anche le soluzioni più semplici possano essere geniali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li fa infuriare il ventoLi fa trattenere la pauraLi fa chi ha buona miraC è chi li fa rimbalzare sull acquaLi fa la trottola finche sta in piedi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Coperchi

Hai davanti la definizione "Non li fa il diavolo!" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O S A S I F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FASTOSI" FASTOSI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.