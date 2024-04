La Soluzione ♚ Uno statunitense in Messico

La definizione e la soluzione di 6 lettere: Uno statunitense in Messico. GRINGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Uno statunitense in messico: Intervento statunitense in messico (intervención estadounidense en méxico) in messico. il conflitto scoppiò come conseguenza degli attriti tra i due paesi in seguito... Gringo è un termine ispano-portoghese di uso corrente in America Latina per designare in generale gli stranieri di diversa cultura, ma più in particolare gli anglofoni, soprattutto provenienti dagli Stati Uniti. C'è disaccordo sul fatto che gringo sia o meno un termine dispregiativo. "The American Heritage Dictionary of the English Language" e altri dizionari inglesi classificano il termine come "gergo offensivo", "di solito dispregiativo" ...

Altre Definizioni con gringo; statunitense; messico;