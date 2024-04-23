John French pittore statunitense specializzato nei soggetti urbani

Home / Soluzioni Cruciverba / John French pittore statunitense specializzato nei soggetti urbani

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'John French pittore statunitense specializzato nei soggetti urbani' è 'Sloan'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SLOAN

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "John French pittore statunitense specializzato nei soggetti urbani" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "John French pittore statunitense specializzato nei soggetti urbani". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Sloan? Sloan è un artista americano noto per ritrarre scene urbane, catturando la vita e l'energia delle città. Le sue opere riflettono la dinamicità e il movimento delle aree metropolitane, spesso con uno stile distintivo che evidenzia dettagli e atmosfere cittadine. Attraverso i suoi quadri, Sloan offre uno sguardo autentico e vivace sulla vita urbana, diventando una figura importante nel panorama artistico dedicato alle ambientazioni urbane.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

John French pittore statunitense specializzato nei soggetti urbani nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Sloan

Questa pagina è dedicata alla definizione "John French pittore statunitense specializzato nei soggetti urbani" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "John French pittore statunitense specializzato nei soggetti urbani" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Sloan:

S Savona L Livorno O Otranto A Ancona N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "John French pittore statunitense specializzato nei soggetti urbani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il John noto tennista statunitense degli anni 80Viktor Michajlovic pittore russo celebre per i suoi soggetti di carattere storicoIl John Everett pittore preraffaelita di OfeliaIl John Singer celebre ritrattista statunitenseJohn Wellborn, architetto statunitense