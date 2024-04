La Soluzione ♚ Società che costruiscono La definizione e la soluzione di 12 lettere: Società che costruiscono. IMPRESE EDILI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Societa che costruiscono: L'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE), è l'associazione di categoria che, dal maggio 1946, rappresenta a livello nazionale gli imprenditori privati di ogni dimensione e forma giuridica, operanti nei settori delle opere pubbliche, dell'edilizia abitativa, commerciale, direzionale e industriale. La rappresentanza associativa è estesa alle imprese edili svolgenti lavorazioni specialistiche quali fondazioni e impianti. Altre Definizioni con imprese edili; società; costruiscono; Amano la vita di società; La società degli Italo; Vi si costruiscono imbarcazioni; Costruiscono le più semplici dighe; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Società che costruiscono

IMPRESE EDILI

I

M

P

R

E

S

E

E

D

I

L

I

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'Società che costruiscono' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.