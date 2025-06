Accordo che impegna nei cruciverba: la soluzione è Patto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Accordo che impegna' è 'Patto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PATTO

Perché la soluzione è Patto? Accordo che impegna si riferisce a un'intesa tra due o più parti in cui si assumono obblighi reciproci. È un'intesa formale, come un patto o un trattato, che stabilisce diritti e doveri. Il termine richiama l'idea di un impegno solenne e vincolante, fondamentale per regolare relazioni personali, commerciali o istituzionali. In sostanza, rappresenta un accordo che si deve rispettare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Accordo tra i Paesi europei sulle politiche di bilancioSi stringe fra le partiAccordo che consente di superare momenti di crisiImpegna gli alpinistiImpegna due esercitiL esclama chi è d accordo

Stai cercando la risposta alla definizione "Accordo che impegna"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

