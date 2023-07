Le storiche di Marzo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le storiche di Marzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : IDI

Significato/Curiosità : Le storiche di Marzo

Le "Idi di Marzo" si riferiscono al 15 marzo nel calendario romano. La data è diventata famosa per essere stata il giorno dell'assassinio di Giulio Cesare nel 44 a.C. Le "Idi" erano il giorno del calendario romano che cadeva intorno al 15 del mese e avevano un significato simbolico nella tradizione romana. L'assassinio di Giulio Cesare da parte di un gruppo di congiurati, tra cui Marco Bruto, ha avuto un impatto significativo sulla storia romana e ha portato a un periodo di instabilità politica. L'espressione "Idi di Marzo" è stata successivamente resa celebre da William Shakespeare nella sua tragedia "Giulio Cesare".

