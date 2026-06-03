La Land e la Range storiche auto da fuoristrada

Alessia Mogavero | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La Land e la Range storiche auto da fuoristrada' è 'Rover'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ROVER

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La Land e la Range storiche auto da fuoristrada
  • Risposta: ROVER
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 3
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    RVR
  • Inizia con: R
  • Finisce con: R

Perchè la soluzione è Rover? La Land e la Range sono due marchi di auto da fuoristrada molto apprezzati, noti per la loro robustezza e capacità di affrontare terreni difficili. Rover si inserisce tra queste, offrendo veicoli che uniscono comfort e prestazioni in ogni avventura off-road. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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La Land e la Range storiche auto da fuoristrada: risposta da 5 lettere

La definizione "La Land e la Range storiche auto da fuoristrada" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. La risposta corretta è Rover. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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