Una santa del 22 marzo

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La soluzione di 3 lettere per la definizione 'Una santa del 22 marzo' è 'Lea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LEA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una santa del 22 marzo" corrisponde a una soluzione formata da 3 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una santa del 22 marzo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Una santa del 22 marzo nei cruciverba: la soluzione di 3 lettere è Lea

Quando la definizione "Una santa del 22 marzo" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una santa del 22 marzo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 3 lettere della soluzione Lea:

L Livorno E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una santa del 22 marzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La PadovaniLa Padovani attrice di Roma ore 11Seydoux, giovane attriceLa Santa del 22 maggioLa Santa del 22 novembreL emittente della Santa Sede fondata nel 1931Finisce con santa LucillaIl capolavoro di Leonardo in Santa Maria delle Grazie a Milano