La Soluzione ♚ Sta per monsignore La definizione e la soluzione di 4 lettere: Sta per monsignore. MONS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Sta per monsignore: Camillo monsignore... ma non troppo don camillo monsignore... ma non troppo, su il mondo dei doppiatori, antoniogenna.net. don camillo monsignore... ma... Mons (in vallone Mont, in piccardo Mon, in olandese Bergen) è un comune belga di 92 008 abitanti, capoluogo della provincia vallona dell'Hainaut. Mons è situata a circa 70 km a sud-ovest della capitale Bruxelles, 240 km a nord-est di Parigi e 75 km ad est di Lilla. Altre Definizioni con mons; monsignore; Titolo da prelati; Vento che cambia direzione a ogni semestre; Venti tropicali periodici; Il monsignore del Galateo;

La risposta a Sta per monsignore

MONS

M

O

N

S

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Sta per monsignore' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.