In fiammingo è Bergen nei cruciverba: la soluzione è Mons

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'In fiammingo è Bergen' è 'Mons'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONS

Curiosità e Significato di Mons

Perché la soluzione è Mons? MONS è il nome fiammingo di Bergen, una città belga situata nelle Fiandre. Questa località è nota per il suo centro storico affascinante, ricco di edifici storici e un'atmosfera autentica. Il termine rappresenta sia il nome locale che un importante polo culturale e turistico della regione, offrendo un mix di tradizione e modernità. Un esempio di come i nomi cambino a seconda delle lingue e delle culture.

Come si scrive la soluzione Mons

La definizione "In fiammingo è Bergen" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

M Milano

O Otranto

N Napoli

S Savona

