La definizione e la soluzione di 10 lettere: Spara sempre all insù. CONTRAEREA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su Spara sempre all insu: Antonio tabucchi. anatomia della battaglia (2005) giacomo sartori. piove all'insù (2006), luca rastello. spingendo la notte più in là (2007), mario calabresi... Un'arma contraerea (o arma contraerei) è un tipo di arma che dirige la sua offesa specificamente contro bersagli aerei. In questa voce sono presentate solo le armi realizzate specificamente per questo scopo, mentre le armi che hanno per compito principale l'impegno di bersagli terrestri (o navali), ma possono essere usate anche contro bersagli aerei (per esempio, la maggior parte delle mitragliatrici pesanti), non vengono trattate ...

